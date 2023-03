Unstable, viaggio all’interno del rapporto tra padre e figlio da oggi su Netflix

Il rapporto padre-figlio diventa spunto narrativo di una serie che tra commedia esilarante e dramma fa riflettere sulle relazioni familiari. Dopo il commovente film “Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker”, uscito in streaming a gennaio, Rob Lowe torna su Netflix con la serie “Unstable”, otto episodi interamente prodotti dall’omonima piattaforma, dove saranno disponibili da oggi in contemporanea mondiale.

Acclamato interprete di “Brothers & Sisters” e “9-1-1 Lone Star”, l’attore statunitense ne è l’autore, nonché produttore esecutivo e protagonista assieme al figlio John Owen. I due rimangono padre e figlio anche nella storia, nei panni di Ellis e Jackson Dragon, individui dai caratteri fortemente antitetici. Ellis è infatti un imprenditore del settore biotecnologico dalla personalità eccentrica e narcisista; geniale e folle allo stesso tempo, lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche un uomo in caduta libera dal punto di vista emotivo e la sua instabilità, acuitasi dopo la prematura scomparsa della moglie, lo sta portando sul baratro. Il figlio Jackson è l'esatto opposto: riflessivo, con i piedi per terra e schivo, contrario a qualsiasi forma di pubblico esibizionismo. Nel corso della serie il giovane dovrà affrontare tre importantissime sfide: salvare il padre, la sua società e ricostruire il loro rapporto, cercando anche di trovare una propria strada, per non rimanere all’ombra di un genitore dalla personalità esuberante e ingombrante.

La dinamica padre-figlio, oltre a essere il tema principale della serie, ne è stata anche la fonte ispiratrice. Nasce infatti dagli ironici trolling rivolti al padre che John Owen pubblicava sui social. Nell'aprile 2022 l’annuncio della produzione dello show da parte di Netflix e del ruolo dei Lowe come produttori esecutivi assieme a Victor Fresco, già fra gli autori delle serie cult “ALF” e “My Name Is Earl”, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio su un soggetto suo e dei protagonisti. Nel mese di giugno si sono aggiunti gli altri interpreti fissi della serie: Sian Clifford (Anna Bennet, collega di Ellis), Rachel Marsh (Luna Castillo), Emma Ferreira (Ruby) e Aaron Branch (Malcolm, amico di Jackson), assieme agli attori Fred Armisen, Tom Allen e JT Parr, che interpretano i personaggi ricorrenti di Leslie, JT e Chas. Le riprese si sono svolte a Los Angeles e nelle zone limitrofe della California. Tra gli sceneggiatori anche Michael Shipley (“I Griffin”, “My Name Is Earl”, “American Dad”) e Sean Clements (“Ash vs.Evil Dead”, sequel della saga horror cult “La casa”).

