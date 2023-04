Ascolti Tv, a Gerry Scotti la prima serata: la Messa di Pasqua al 30,7% di share

E’ Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, ad aggiudicarsi la sfida Auditel della sera di Pasqua, con 2 milioni 865 mila spettatori e il 18.53% di share. Su Rai1 la prima tv del film Amici per la pelle, la storia vera di chi affronta un trapianto con Filippo Laganà, Massimo Ghini e Nancy Brilli, ha raccolto 2 milioni 232 mila spettatori con il 12.9%.

In evidenza la partecipazione del pubblico per gli appuntamenti religiosi proposti su Rai1: la rubrica religiosa A Sua Immagine è stata seguita da 1 milioni 498 mila telespettatori con il 22.9%; la diretta della messa con il Papa da 2 milioni 285 mila spettatori pari al 30.7% di share, mentre sono state 3 milioni 61 mila le persone che hanno assistito alla benedizione urbi et orbi.

Tornando alla serata, bene su Rai3 l’appuntamento con Il Borgo dei borghi con Camila Raznovic, che ha incoronato Ronciglione nel Lazio appassionando 1 milione 209 mila spettatori con il 7.5%. Su Rai2 l’episodio della serie N.C.I.S.

Unità Anticrimine ha ottenuto 1 milione 69 mila spettatori e il 6%, a seguire N.C.I.S. Hawai 1 milione 186 mila spettatori con il 6.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 1 milione 152 mila con il 7.2%.

Su Rete4 il film Il piccolo lord ha avuto 1 milione 82 mila con il 6.4%. Su Italia 1 Il ciclone con Leonardo Pieraccioni ha fatto segnare 999 mila con il 5.7%. Su La7 Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato ha registrato 390 mila con il 2.6%.

Nel preserale, sempre vincente su Rai1 L’eredità weekend, con 2 milioni 282 mila spettatori e il 19.5% nella Sfida dei 7, saliti a 3 milioni 72 mila con il 22.9% nel gioco finale. Su Canale 5 Avanti il primo! Story ha giocato con 1 milione 996 mila pari al 18% di share, Avanti un altro! Story con 2 milioni 439 mila e il 18.6%.

Nell’access prime time è ancora leader Soliti ignoti - Il ritorno con 3 milioni 990 mila spettatori pari al 22.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha divertito 2 milioni 865 mila persone pari al 16.84%. Su Rai 3 la puntata speciale di Blob dal titolo «Francesco», che nel giorno di Pasqua ha ripercorso i dieci anni del pontificato di Papa Bergoglio, ha registrato 910 telespettatori e il 5.8% e a seguire Il meglio di generazione bellezza ha totalizzato il 4.8% e 820 mila spettatori.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 è stato seguito da 3 milioni 499 mila spettatori pari al 22.6%, il Tg5 da 3 milioni 375 mila con il 21.6%, il TgLa7 da 657 mila con il 4.2%.

Da segnalare nella seconda serata di Rai1 Speciale Tg1, con la puntata dal titolo «Il mio amico umano», seguita da 825 mila spettatori con il 7.1% e su Rai 3 quella di Tg3-Mondo, con 741 mila spettatori e il 7.1%.

Nel pomeriggio sempre bene Verissimo, su Canale 5, con 1 milione 853 mila spettatori e il 20.73%; a seguire Verissimo giri di valzer ha registrato il 21.54% e 2 milioni 161 mila. Su Rai1 la prima parte di Domenica In è stata vista da 1 milioni 582 mila telespettatori con il 18.3%, la seconda da 1 milione 482 mila con il 16.6%, la terza da 1 milione 399 mila spettatori con il 15.7%. Francesca Fialdini al timone di «Da noi... a ruota libera» ha ottenuto, invece, il 14.1% con 1 milione 367 mila spettatori.

Per la pagina sportiva di Rai 2, la diretta della Parigi-Roubaix ha sfiorato il milione di spettatori (994 mila) e toccato l’11.1 di share. Su Rai 3, in evidenza Kilimangiaro con Camila Raznovich che ha totalizzato 951 mila telespettatori e il 9.3%.

Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata, con 6 milioni 764 mila telespettatori e il 38.75% di share (a fronte dei 6 milioni 358 mila con il 36.4% della Rai), in seconda serata con il 42.25% (rispetto al 27.02% della concorrenza). Alla Rai di stretta misura le 24 ore con il 37.22% (Mediaset al 36.94%).

