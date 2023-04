Su Netfix “La Regina Carlotta”, il prequel di Bridgerton

Se i fan di Bridgerton dovranno averne ancora un po’ per godersi l’attesa terza stagione, con protagonisti Penelope e Colin, è in arrivo dal 4 maggio un altro amato su Netflix gli appassionati dell’era regency, "La regina Carlotta", che verrà raccontata giovanissima nel prequel della serie in sei episodi disponibili sul colosso streaming in tutti i Paesi dove è attivo.

Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, interpretata in età adulta da Golda Rosheuvel, che qui invece avrà il giovane volto di India Amarteifio, già vista in Sex Education. Accanto a lei ritroveremo anche il personaggio di Lady Agatha Danbury, che ha il volto dell’esordiente Arsema Thomas (ma comparirà anche la sua versione adulta interpretata da Adjoa Andoh). Dalla serie madre torneranno anche Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) e Hugh Sachs (Brimsley).

Questo prequel dell’universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese. Segue il classico schema delle più immortali commedie romantiche: la giovane Carlotta è riluttante ad andare in sposa al re d’Inghilterra, che immagina deforme e respingente; l’incontro col giovane re Giorgio (Corey Mylchreest) fa scoccare però un amore che porterà parecchio scompiglio a corte, nonostante le severe ambizioni della madre del monarca, la principessa Augusta (Michelle Fairley, la Catelyn Stark di Game of Thrones). Inoltre Carlotta conoscerà anche Brimsley, il fidato consigliere che le rimarrà accanto per tutta la vita.

In base alle immagini del trailer, la trama prende le mosse da quando Charlotte viene promessa in sposa al futuro re. «Volevano me per un motivo. Perché?», chiede la ragazza. «Ci sono destini peggiori che sposare il re d’Inghilterra», le viene risposto mentre è in carrozza. Il piglio da ribelle è subito evidente. Il primo incontro con il futuro coniuge ribalta le carta in tavola. Si conoscono mentre lei prova a scavalcare il muro di cinta del palazzo e chiede aiuto all’unico uomo che incontra, ignorando del tutto la sua identità. Quando si presenta, imbarazzata si scusa, «Vostra Maestà», ma lui (Arsema Thomas) la ferma subito: «Per voi sono solo Giorgio».

