Donatella Rettore: "Ho sofferto di attacchi di panico. Ho fermato un aereo in decollo"

Donatella Rettore a ‘Da noi…a ruota libera’: "Io sono sempre stata la numero due, raramente sono arrivata prima. Per una manciata di secondi, anche solo per un attimo, sono sempre stata la seconda, mi sono abituata...anche a scuola, nello sport... meglio seconda che ultima". Look da vera rock star, avvolta dal bianco candore del suo tailleur, collant velati e guanti fini di nylon di colore nero, la bellissima cantante si è raccontata in maniera semplice e diretta a Francesca Fialdini. ‘Non mi sento una donna di successo perché non bisogna mai sentirsi arrivati. Se mi sentissi così avrei già chiuso il capitolo, richiuso il libro. Io sono una provinciale, un'eterna dilettante, è questo il bello, perché tutte le volte è una sorpresa, tutte le volte è uno studio, sennò che noia!".

L’artista amatissima non ha poi risparmiato qualche confidenza legata alle sue emozioni più private: ‘Ho sofferto di attacchi di panico, una volta ho anche fermato un aereo prima del decollo’. Nonostante la vita l'abbia messa a dura prova, non ha mai realmente abbandonato il desiderio di diventare mamma: "Io mi sento chioccissima devo nutrire i giovani cantanti, che sento come figli, perché tanti sono bravi e hanno bisogno di una spinta, di un palco, perché se lo meritano".

