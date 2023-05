Rimpasto in Rai, Lucia Annunziata si dimette: “Scelte non condivise”

«Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni». Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le «dimissioni irrevocabili».

«Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque».

Le parole della consigliera Rai

«Le nomine che abbiamo approvato delineano una Rai, equilibrata, dinamica e pluralista. L'obiettivo è quello di rilanciare la più grande azienda culturale del Paese che da sempre accompagna e racconta la storia dell’Italia». Lo sottolinea la consigliera Rai, Simona Agnes.

«Tutta l’azienda aspetta da noi risposte importanti - prosegue la Agnes -. La nostra tradizione, unita alle proposte illustrate dall’amministratore delegato delineano un percorso sicuramente difficile, ma con equilibrio, rigore e pluralità sono certa che la Rai recupererà quella centralità che è del servizio pubblico».

L'ad Roberto Sergio chiarisce

Alla comunicazione di Lucia Annunziata, l’Ad Rai Roberto Sergio, a quanto si apprende, avrebbe risposto di essere «sinceramente dispiaciuto», ribadendo che il suo primo atto in cda «è stato il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora». L’augurio di Sergio è che l’Annunziata «possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro».

