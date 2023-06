X Factor, in giuria ritorna Morgan. Confermati Ambra, Dargen, Fedez e Michielin

Sarà un nuovo e sorprendente X Factor, tra conferme e attesi ritorni. Al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky e su Now, la giuria si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, che quest’anno giunge alla settima partecipazione; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di «T’Appartengo» nella finale di X Factor dello scorso dicembre, cantante; Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea.

A distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna a X Factor Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia.

Il cantautore tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due performance live, con Altrove e La Crisi dei Bluvertigo.

Alla conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show dopo il debutto assoluto – e applauditissimo – nelle vesti di host lo scorso anno. La cantautrice e polistrumentista scalda i motori per la nuova edizione, tra una data e l’altra del summer tour L’Estate dei Cani Sciolti e fresca musica in arrivo.

«Diamo il via a X Factor 2023 con un’energia e una convinzione più forti che mai – dichiara Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia – . Uno show che è la spina dorsale dell’intrattenimento Sky, paradigma per un nuovo modo di fare e intendere lo spettacolo, capace di vivere non solo in tv ma diffusamente su tutti i media, grazie al lavoro e al talento di artisti e professionisti straordinari, on e off the screeni. Noi e Fremantle siamo pronti per dare al pubblico uno show spettacolare e appassionante».

Le registrazioni delle Audition saranno ancora una volta un grande evento con il pubblico in presenza. Le registrazioni si svolgeranno l’11, il 12, il 18 e il 19 giugno all’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1). Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili al link https://xfactor.sky.it/info/x-factor-2023-partecipa-pubblico-aud izioni. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti.

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor.

