Inclusione, amore, identità: "La Regina Carlotta" è quasi meglio d’un Pride...

La storia è palesemente inventata, ma l’emozione è autentica. Stiamo parlando de «La Regina Carlotta» prequel di «Bridgerton», la famosa serie di Netflix in onda in mezzo mondo con enorme successo. Un racconto che si distacca dal nucleo centrale delle vite dei giovani Bridgerton, per narrare le vicende di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, andata in sposa a re Giorgio III, passato alla storia anche per la sua malattia mentale. Ma se i protagonisti sono effettivamente esistiti e il re Giorgio III era realmente affetto da quella che al tempo veniva liquidata come “pazzia”, mentre alla luce degli odierni studi sembra invece essere porfiria, una rara malattia del sangue che può comportare anche disturbi neurologici, tutto il resto della serie tv appartiene alla creatività degli autori.

Per cui, mai è esistito il cosiddetto «grande esperimento» (sul quale però si basano le sei puntate della serie) attraverso il quale si cerca di mescolare la ricca borghesia di colore alla spocchiosa aristocrazia inglese, nel tentativo di per far passare come intenzionale la scelta di Carlotta, laddove, invece, quello con Giorgio è un matrimonio combinato. Ora, se già eravamo degli entusiasti ammiratori di «Bridgerton», ancor di più lo siamo di questo pastrocchio storico-culturale che, a prima vista, potrebbe sembrare un feuilleton di lusso, ma nel quale ben si rivelano con grazia e forza tutta una serie di elementi che modellano una società civile e in cui il rispetto e l’amore governano il mondo.

Il grande – inventato – esperimento, infatti, è una lezione di integrazione sociale che parte da un apparente pretesto ma, alla morte di uno dei nuovi Lord, apre il problema della trasmissione al figlio del titolo, diventando così una richiesta di continuità. La scelta di Lady Agatha Dambury, giovane e corteggiatissima vedova, che rifiuta nozze altolocate per non rinunciare a quella libertà agognata nel corso di un matrimonio afflittivo, è una affermazione di identità. L’amore di Carlotta, salvifico per il marito e determinante per la corona, supera le difficoltà di una malattia difficile da accettare, con la forza della dolcezza e della comprensione. Infine, il racconto del legame fra il valletto della regina e quello del re, con un ballo nell’ombra fra i due giovani amanti e la tenerezza del ricordo di quel momento dell’anziano Brimsley, giovano alla causa LGBTQ+ forse meglio di un gay pride.

Insomma, «La Regina Carlotta» (e i suoi derivati) ha la capacità di introdurre concetti a lento rilascio che lo trasformano da romanzetto rosa per signorine sentimentali a materiale didattico formativo.

