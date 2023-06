Auguri Raffa, boom d'ascolti di Techetechetè per la puntata sulla Carrà

Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio di due anni fa, avrebbe compiuto ottant'anni oggi 18 giugno. Per celebrare la ricorrenza della più amata e popolare showgirl italiana Techetechetè ha realizzato una puntata monografica, tutta dedicata a «Raffa», attingendo allo sconfinato partimonio delle Teche Rai, trasmessa ieri da Rai 1. Una scelta premiata dal pubblico, con 2 milioni e 862mila spettatori (share del 20,2%) che l’hanno scelta nell’access prime time, dalle 20.45 alle 21.30. Un successo, quello della trasmissione, che dimostra ancora una volta l’affetto del pubblico italiano per Raffaella: e proprio per continuare a tenerne vivo il ricordo la Rai sta già preparando una serie di iniziative nel corso dei prossimi mesi.