Amadeus, tra le novità di Sanremo i cantanti co-conduttori

«I cantanti in gara saranno co-conduttori» è l’annuncio di Amadeus al Tg1 delle 13.30. È una delle novità del regolamento della prossima edizione del festival di Sanremo on line da domani alle 12. Amadeus spiega: "Il 6 febbraio grande apertura con tutti in gara, mercoledì 7 e giovedì 8 in ogni serata metà dei cantanti, la novità è che chi non canterà quella sera sarà co-conduttore e viceversa. Venerdì la serata delle cover con ospiti: i cantanti potranno proporre qualsiasi brano, anche i propri. Sabato la finale. Infine novità per la giuria, oltre a televoto e stampa ci sarà una giuria delle radio al posto della demoscopica».