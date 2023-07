"Aspromonte - La terra degli ultimi": il film di Calopresti stasera su Rai3

"Aspromonte - La terra degli ultimi" è il film del 2019 di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi, Francesco Colella, Marcello Fonte, Marco Leonardi, Sergio Rubini, Elisabetta Gregoraci e Romina Mondello in onda venerdì 28 luglio alle 21.20 su Rai 3. La pellicola fa parte del ciclo "XX secolo", che propone sulla terza rete racconti di personaggi e fatti del '900.

La trama

E' il 1951, ad Africo in provincia di Reggio Calabria manca quasi tutto, dall’acqua corrente all’elettricità, dalla scuola al medico condotto. Da Como arriva una maestra, sognatrice e determinata, che ha tutta l’intenzione di lavorare per cambiare le cose, ma le reazioni della popolazione locale passeranno dall’entusiasmo iniziale all’ostilità. Tratto dal romanzo di Pietro Criaco, non manca un dichiarato omaggio al genere western.