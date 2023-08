Morto a 25 anni Angus Cloud, uno degli attori della serie cult "Euphoria"

La vita di un giovane attore promettente spezzata a soli 25 anni. È morto a Oakland in California Angus Cloud, lo spacciatore Fezco 'Fez' O'Neill nella serie cult di Hbo Euphoria. Secondo il suo portavoce, Cait Bailey, Cloud è deceduto nella casa di famiglia, ma Tmz riferisce di una chiamata della madre al 911, l’equivalente del 112 in Italia, per una possibile overdose. Sarebbe stato dichiarato morto sul posto.

Secondo una fonte del tabloid, il giovane era alle prese con tendenze suicide in particolare dopo la scomparsa del padre in Irlanda solo una settimana fa. I due erano molto legati. "Diciamo addio ad un artista, un amico, un fratello e un figlio - si legge in una dichiarazione della famiglia -. La scorsa settimana ha seppellito il padre e ha avuto difficoltà ad accettare la perdita. L’unica cosa che ci conforta è il pensiero che Angus è ora di nuovo con il padre, il suo migliore amico».

Si sottolinea anche che l’attore aveva manifestato apertamente i suoi problemi di salute mentale. La famiglia spera che la sua scomparsa possa far ricordare anche agli altri che questa battaglia non va combattuta nel silenzio. Compagno di classe alla Oakland School for the Arts della star di Euphoria, Zendaya, Cloud si è ritrovato attore per caso. Fu notato mentre camminava per strada a Brooklyn da Eléonore Hendricks, casting scout della serie che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca di se stessi e della propria identità, tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga.

Inizialmente il giovane pensò che si trattasse di una truffa. Dopo aver avuto un colloquio con la direttrice del casting, Jennifer Venditti, si è ritrovato ad essere il co protagonista per le prime due stagioni. Cloud interpretava Fez in modo così naturale al punto da far sospettare che il giovane fosse identico al personaggio. Lui ha sempre respinto questa teoria. «Mi infastidisce - disse in un’intervista a Variety - quando le persone pensano, "deve essere proprio facile! Sei te stesso". "Perché non fate voi? - Dico io - Non è così semplice. Do me stesso al personaggio, credete ciò che volete, non ha niente a che fare con me".

«Angus era unico - ha detto ricordandolo Sam Levinson, ideatore e sceneggiatore di Euphoria -. Era troppo speciale, troppo di talento e davvero troppo giovane per lasciarci. Come molti di noi, ha avuto problemi con le dipendenze e la depressione. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato. Gli ho voluto bene e gliene vorrò sempre. Riposa in pace». «Angus aveva un dolce sorriso ed era un’anima generosa - ha detto a Hollywood Reporter Mason Shea Joyce, interprete del giovane Fez nella serie -. Mai troppo impegnato per una chiacchierata o un discorso di incoraggiamento. È stato un onore recitare come il giovane Fezco».

In ricordo di Angus Cloud, su Sky e Now la maratona di Euphoria

Per ricordare il giovane e talentuoso Angus Cloud, prematuramente scomparso la scorsa notte, Sky propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW la maratona dell’amatissima serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Euphoria, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya, disponibile anche on demand. Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards - fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya - che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di Euphoria declinato con la stessa onestà. Nelle due stagioni della serie il venticinquenne Cloud ha interpretato il ruolo di Fezco, un adolescente problematico con alle spalle un’infanzia ancora più difficile di quella degli altri personaggi della serie. Fezco è uno spacciatore dal cuore grande, specie nella prima stagione particolarmente legato a Rue, il personaggio di Zendaya, di cui spesso si prende cura quando è in difficoltà. Nella seconda stagione il suo personaggio diventa ancora più centrale nella storia e mostra dei lati più intimi della sua personalità. Il ragazzo si scopre interessato a Lexi Howard, interpretata da Maude Apatow. La tenera storia d’amore tra i due è una delle storyline più interessanti del secondo ciclo di episodi. Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo di Euphoria; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel «Future» Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull'omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.