Lo stop di Pier Silvio al trash, fuori anche Ilary Blasi. Il settimanale Oggi: "Lei la prima vittima"

Il cambiamento nell'approccio di Mediaset ai suoi programmi sembra inevitabile, come sottolineato dalla decisione dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi di interrompere la tendenza ai contenuti "trash". Una delle figure chiave a risentirne è stata Ilary Blasi. Secondo il settimanale "Oggi", Blasi sarebbe stata una delle prime a essere colpite da questa nuova direzione incentrata sull'infotainment.

Durante una puntata dell'Isola dei Famosi, era stata evidente una dinamica particolare tra la soubrette e un altro conduttore, Enrico Papi. Papi, con il suo stile unico e spesso controverso, aveva persino interrotto un momento cruciale del programma, sottraendo a Ilary Blasi la busta con il nome del concorrente eliminato, cosa che non era passata inosservata.

Dopo quell'episodio, c'erano state molte speculazioni sulla possibile tensione tra i due e molte voci avevano suggerito che Blasi fosse destinata a lasciare lo show. Tuttavia, con l'avvento del "terremoto" Berlusconi e il suo desiderio di rinnovare l'immagine del network, l'Isola dei Famosi è stata messa in pausa durante l'estate. Con la pausa del programma, anche la carriera di Ilary Blasi sembra aver subito un arresto, in parte anche a causa di voci di gossip riguardanti la sua vita personale con Francesco Totti. Nonostante tutto ciò, Enrico Papi appare ancora saldamente presente nel panorama televisivo di Mediaset per la prossima stagione.