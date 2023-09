"One Piece", su Netflix l'atteso live action sulle avventure del capitano Monkey D. Luffy

L’attesa è finita: il 31 agosto "One Piece" è sbarcato finalmente su Netflix e il pubblico potrà vedere in live action le avventure del capitano Monkey D. Luffy che, protagonista del manga (creato da Eiichiro Oda) più venduto di sempre in Giappone, nel nostro Paese ha già appassionato i ragazzi negli anni Ottanta e Novanta grazie al cartone animato trasmesso da Italia 1 (e, in seguito, da Italia 2).

La storia, di cui Netflix ha rilasciato sia il trailer sia un dietro le quinte, è quella di una leggendaria avventura di mare. Ne è protagonista, come dicevamo, Monkey D. Luffy (interpretato da Iñaki Godov), giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà e che parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il "one piece" appunto, e diventare il Re dei Pirati.

Per trovare il tesoro, però, dovrà riuscire a trovare una nave, riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e scampare a tutti i pericoli che di volta in volta troverà nel suo viaggio. "Luffy è un grande sognatore. È spensierato e ama l’avventura. Penso che condividiamo tanti valori" ha affermato Godov. Accanto a lui, nel cast, ci sono tra gli altri) Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

"One Piece" è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix; la sceneggiatura è firmata da Matt Owens e Steven Maeda. In attesa dell’arrivo della serie, Netflix ha appena rivelato la sigla ufficiale di apertura intitolata "Wealth Fame Power", in riferimento all’anime originale visto che "Ricchezza, Fama e Potere" ne sono le prime parole.