Bianca Berlinguer: "Sorpresa di essere su Rete4, ma siamo sempre noi... E' sempre Cartabianca"

«Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono sorpresa, ma è stata Mediaset a garantirci di poter fare il nostro programma». Ha esordito così Bianca Berlinguer a «È sempre Cartabianca», che ha debuttato questa sera e andrà in onda ogni martedì in prime time su Rete4.

La trasmissione, come si evince anche dal titolo, richiama nello scenografia, nello stile e anche negli ospiti ricorrenti il talk andato in onda su Rai3 dal 2016 allo scorso giugno. «La Rai resterà sempre nel mio cuore, con tutte le persone che ho voluto bene e che continuano a volermene - ha detto ancora la conduttrice -. Con Mediaset parte questa nuova avventura. Tutto cambia, ma siamo sempre noi con la nostra passione e curiosità. Ci auguriamo di mantenere i nostri spettatori e di conquistare il nuovo pubblico di questa rete. Sappiamo che non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Troverete vecchi e nuovi amici, tra cui Mauro Corona».

Proprio con il collegamento con lo scrittore, che apriva anche il programma di Rai3, la conduttrice ha avviato la serata, scambiando opinioni con il suo interlocutore, che ha definito "inseparabile amico del cuore», sui fatti di attualità, con il consueto approccio informale.

Poi Berlinguer ha annunciato gli ospiti della serata, tra cui, Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Stefano Cappellini e Francesco Borgonovo. Torna anche il professor Alessandro Orsini, oltre a Mario Giordano che ha ceduto la serata del martedì al nuovo programma con lo spostamento del suo Fuori dal coro al mercoledì. Berlinguer dal prossimo gennaio condurrà anche «Stasera Italia» nell’access prime time della rete, prendendo il testimone da Nicola Porro.