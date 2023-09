Carlotta Mantovan: la moglie di Fabrizio Frizzi alla corte di Ballando con le stelle. Ecco il cast

Nuovo arrivo nel cast di "Ballando con le stelle". È Carlotta Mantovan: seconda a Miss Italia 2001, giornalista e moglie di un uomo che ancora oggi è nel cuore di tutti noi, Fabrizio Frizzi. Proprio Fabrizio aveva inaugurato "Ballando con le stelle" come concorrente della prima edizione. In attesa di conoscere le prossime "Stelle", la 18ª edizione, condotta da Milly Carlucci, in onda a partire dal 21 ottobre su Rai 1, vede finora tra i confermati, oltre a Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.