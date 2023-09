Il nuovo Grande Fratello, da Alex Schwazer al calabrese Giuseppe Garibaldi: chi sono e cosa fanno gli inquilini della casa

Un Grande Fratello nuovo. Che in questa edizione perde la denominazione "vip" perchè punta a mettere prima le persone dei personaggi. Le storie prima dello star system. Questo il motto, questo l'imperativo voluto innanzitutto dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e "incarnato" dal 5 volte padrone di casa Alfonso Signorini.

Le novità

Cesara Bonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffeli (per lei, che viene dalla radio, è il battesimo tv) voce (social) del pubblico da casa a rappresentare il nuovo corso della rivoluzione.

La camerata.

Un unico stanzone pieno di letti, i concorrenti dormiranno tutti lì, tutti insieme.

Il grande ritorno del "tugurio", il posto più scuro e temuto della casona.

Gli inquilini

Paolo di Roma, 25 anni, fa il macellaio. Non ha social, ascolta musica anni '90 e non ha mai visto una puntata del Gf (ma spera di vincere per regalare una vita migliore alla madre), praticamente un alieno.

Giselda, 34enne della provincia di Treviso, operaia turnista (unica donna in fabbrica) con la passione per la montagna. Una Heidi moderna. Uomo ideale? "un montanaro!". Dall'estetista? Anche no, tacchi mai. Aereo solo una volta, il treno giusto per raggiungere gli studi di Roma.

La terza concorrente era già nella casa. Ai fornelli, perché Rosy è una cuoca italo cinese con alle spalle una storia incredibile da raccontare. Ha 37 anni, è imprenditrice, tre volte mamma e moglie, "troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani". Lei aveva addosso "60 chili di rabbia in più", poi ha fatto pace col cibo e, anzi, ne ha fatto la propria forza.

Massimiliano Barrese, nato a Roma e cresciuto in Toscana, è il primo volto noto della serata. Papà della piccola Mia, attualmente single. Un ex Carramba Boys, attore e ballerino appassionato di arti marziali, "pronto per l'ennesima sfida da affrontare".

Giuseppe Garibaldi, invece, si nascondeva tra il pubblico. L'eroe dei due mondi con l'aspirazione di conquistare la casa. Viene da Santa Cristina d'Aspromonte, si è trovato un posto fisso da collaboratore scolastico in trasferta, è partito dalla Calabria verso il Veneto e dopo a Piacenza. L'idea, per lui che è cresciuto con papà e 4 fratelli mentre "a casa il maschio è mamma"... è unire l'Italia.

Il momento di Alex Schwazer è il più intenso e suggestivo della prima puntata. Le lacrime di gioia e di dolore. Dall'oro di Pechino 2008, a 23 anni, alla squalifica per doping. La depressione, l'ammissione, la speranza di tornare a marciare alle Olimpiadi del 2024. E intanto un'altra sfida, ardua per ragioni diverse.

Angelica, 26 anni, modenese. Una "famiglia complicata" alle spalle. Riccardo, il suo fidanzato, che ne ha "riempito le mancanze". Finalista di Miss Mondo Italia, finchè lo studio non ha preso il sopravvento. Laureata in Marketing, lavora come Account manager in un'azienda informatica e ha "tanta voglia di una nuova avventura".

Grecia Colmenares, venezuelana, attrice, "felice". La protagonista di Topazio, Manuela e Milagros, che in Italia ha vinto due volte il Telegatto, torna nel Paese che negli anni '80 l'ha consacrata star indiscussa delle telenovelas per realizzare finalmente quel sogno lungo dieci anni: il Grande Fratello.