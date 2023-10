Boom per Fazio al debutto di "Che tempo che fa": 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove

«Risultato storico per la prima puntata di CTCF: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros DiscoveryItalia. Grazie, davvero».

È il tweet con cui Che tempo che fa festeggia sui social il debutto sul canale Nove di ieri sera. Tra gli ospiti intervistati da Fazio Fazio, che ha lasciato la Rai dopo quarant'anni, c'erano Liliana Segre, Andriy Shevchenko e David Grossman. In studio anche Luciana Litizzetto e Ornella Vanoni.

Grazie al debutto di Che tempo che fa il Nove - segnala Warner Bros Discovery - è stato il terzo canale nazionale durante la messa in onda; lo show è stato il secondo programma più visto della serata e ha quintuplicato la media del canale in prima serata (2%). Durante la messa in onda (in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) con 2.600.000 spettatori pari al 13% di share e con un picco d’ascolto di 2.900.000 spettatori, Che tempo che fa è stato il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery.

Inoltre con 364mila interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata ed è attualmente ancora al primo posto nelle tendenze. Ottimi ascolti in simulcast anche per la novità della prima edizione del programma Che tempo che farà, che ha ottenuto 1.300.000 spettatori con il 7,7% di share. L’Anteprima è stata seguita da 2.000.000 spettatori con il 10,8% di share, Che tempo che fa ha raggiunto ben 2.600.000 spettatori pari ad uno share del 13%, mentre Il Tavolo ha registrato 1.500.000 spettatori e il 10,8% di share sul pubblico totale.

Sul Nove Che tempo che farà ha raggiunto 955.000 spettatori con il 5,7% di share (Nove quarto canale nazionale durante la messa in onda); L’Anteprima è stata seguita da 1.637.000 spettatori con il 8,8% di share (Nove terzo canale nazionale durante la messa in onda); Che tempo che fa ha registrato ben 2.100.00 spettatori e uno share del 10,5% (terzo canale nazionale durante la messa in onda), mentre Il Tavolo - segnala ancora Warner Bros Discovery - ha totalizzato 1.123.000 spettatori e il 8,2% di share sul pubblico totale (Nove terzo canale nazionale durante la messa in onda).