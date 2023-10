Ballando con le Stelle al via domani. In gara anche Lino Banfi, il figlio di Siffredi e Wanda Nara

L’edizione che ha di più nel cuore «è la prima, perché non sapeva come il pubblico avrebbe reagito», poi ringrazia «personaggi che, come Fabrizio Frizzi, si sono prestati al gioco». Parola di Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle, che torna, affiancata da Paolo Belli con la sua Big Band dal vivo, con la 18esima edizione da domani, in prima serata, ogni sabato, tra sfide di salsa, rumba, tango, merengue, Jive e non solo.

«Ballando è uno spaccato della nostra società - afferma Milly Carlucci -, ogni anno cerchiamo anche di aprire una discussione su qualcosa che riguarda la vita delle persone. Quest’anno lo faremo attraverso i Ballerini per una Notte. Il primo, non è un caso, di quest’edizione sarà Andrea Antonello». Andrea, un ragazzo autistico, ballerà nella prima puntata insieme a Laura Faccio, per sensibilizzare il pubblico a casa su un tema fondamentale e «lanciare un messaggio importante».

Durante la conferenza, la conduttrice si è poi soffermata a parlare del nuovo cast di questa edizione. «Sono 18 anni che corteggio Lino Banfi - ammette - e quest’anno è successo un miracolo». «Pure mia moglie me lo diceva: «E faglielo un ballo, a ’sta disgrazieta!» - dice Banfi -. Ho 87 anni, già compiuti. Me li porto bene. Essere il nonno Libero, il nonno d’Italia, è un onore ma anche un onere». L’attore confessa di non aver mai ballato, «ma - aggiunge - non non so neanche nuotare» e assicura il suo «impegno, sono qui». Poi mette in guardia: «tenetevi lontani dal mio «coccodrillo», visto che ancora devo vivere i tempi supplementari e rigori della vita».

Ci sarà Simona Ventura con il fidanzato Giovanni Terzi, ma scenderanno in pista da sfidanti. Ventura - rivela Milly Carlucci - le ha chiesto di fare Ballando durante Il Cantante Mascherato». «Davanti al generale Milly dico solo obbedisco», ma Giovanni lo vede solo la sera in questo periodo perché «ci hanno diviso anche nelle prove» e definisce il suo «maestro di ballo» Samuel Peron il suo torturatore ed è felice che ci sia in questa esperienza anche la compagna di Citofonare Rai2 Paola Perego anche lei messa a dura prova.

Ci sarà Carlotta Mantovan (vedova di Fabrizio Frizzi e mamma di Stella, la figlia della coppia), una bimba dolcissima che, in realtà, è una donna. Poi ci sarà Antonio Caprarica che «mi ha fatto un grande regalo». E tanti altri nomi di punta del mondo dello spettacolo, anche Wanda Nara e 5 David di Donatello concentrati, ossia Ricky Tognazzi, Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, Rosanna Lambertucci e Sara Croce showgirl.