Festival di Sanremo, Amadeus annuncia le tre co-conduttrici: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Gran finale sabato 10 con Fiorello

Si completa il cast dei conduttori delle cinque serate di Sanremo 2024, dal 6 al 10 febbraio. Amadeus sceglie ancora una volta il Tg1 per l’annuncio ufficiale, in collegamento con Fiorello e il glass di Viva Rai2!. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, il giovedì toccherà a Teresa Mannino, il venerdì a Lorella Cuccarini e per il gran finale Ama ha voluto accanto a sé l’amico di sempre, lo stesso Ciuri. Per la prima serata, nella veste di superospite e co-conduttore, Amadeus aveva già annunciato Marco Mengoni, trionfatore dell’ultima edizione del festival con il brano con Due Vite. L’annuncio in grande stile diventa uno show all’interno del telegiornale, con Fiorello collegato dal Foro Italico in giubbotto rosso in attesa delle co-conduttrici, che scendono una alla volta da tre van neri. Ecco Giorgia, performer dalle straordinarie doti vocali, veterana del festival con cinque partecipazioni (l'ultima nel 2023 con il brano Parole dette male) e la vittoria nel 1995 con Come Saprei. Dopo l’esordio al cinema e un travolgente tour nei palazzetti, sarà accanto ad Amadeus nella serata di mercoledì 7 febbraio. Giovedì 8 ecco Teresa Mannino, attrice, comica, cabarettista, talento poliedrico prestato alla tv, al teatro e al cinema. Venerdì 9 sul palco salirà Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina, che torna sugli schermi Rai direttamente dalla scuola di Amici. «La cosa bella è che nessuna sapeva dell’altra», scherza Cuccarini in diretta al Tg1. «Io conoscevo solo gli autisti», la battuta di Fiorello. "Io faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella», gli fa eco Teresa Mannino. «Non ti sei accorto che manca ancora una serata?», chiede Ama all’amico Ciuri prima di annunciare che la sorpresa è proprio lui: con Fiorello il direttore artistico ha esordito nella sua prima edizione del festival e con lui chiuderà alla grande quella che ha annunciato come la sua quinta e ultima esperienza sul palco dell’Ariston. «Mi stai dicendo che dovrò stare con te tutta la sera: Amadeus, io vado alla Nove», commenta ironico lo showman, che seguirà tutta la durata del festival a Sanremo con Viva Rai2!. Due giorni fa Amadeus aveva annunciato il ritorno sulle scene di Giovanni Allevi, che dal 2022 combatte con un mieloma multiplo: il compositore sarà sul palco dell’Ariston mercoledì 7 febbraio per esibirsi di nuovo al pianoforte. Gli occhi sono ora puntati sul cast dei cantanti in gara, che il direttore artistico annuncerà, sempre al Tg1, domenica 3 dicembre. Poi, la prossima settimana, mercoledì 6, «ci sarà un’altra sorpresa». (ANSA).