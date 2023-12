Fiorello ironizza dopo Atreju, "Ferragni leader dell'opposizione". A Viva Rai 2! si scherza anche su Musk

«Sui giornali di oggi si leggono dei titoli pazzeschi. Sentite questo: 'Meloni assalto a Schlein... Prossimamente su Netflix!'». Inizia così, nel glass natalizio del Foro Italico, la nuova settimana all’insegna del buonumore a Viva Rai2! con il "Mattin Show" capitanato da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Tra i temi più scottanti della politica, si parla di Atreju. Meloni: siluro a Schlein e Ferragni» legge lo showman dalla rassegna stampa, che subito commenta rivolta a Biggio a Casciari: «La Presidente del Consiglio prima se la prende con il leader dell’opposizione e subito dopo attacca la Schlein». Non poteva di certo mancare un riferimento anche all’ospite principale di questa edizione di Atreju, Elon Musk, che ha preso parte alla Festa di Fratelli d’Italia accompagnato dal figlio. "Il figlio di Elon Musk si chiama X AE A-12 e lo ha avuto naturalmente» ironizza Fiorello «perché lui ne ha generati anche con l’Intelligenza Artificiale, anche con qualche razzo». Lo showman prosegue: «Musk afferma di averlo chiamato così dal nome del suo social network, ma evidentemente quello dell’ufficio anagrafe si è addormentato sulla tastiera…Del resto, non è che Briatore ha chiamato il figlio 'Billionairè, ma con un nome normalissimo come Nathan Falco. Torniamo ai nomi tradizionali, come Rosario!» continua. «Musk comunque si fa influenzare, recentemente si è fatto fotografare con Salvini, per cui il prossimo figlio lo chiamerà 'Pontè…». Non manca, infine, un commento sullo scontro relativo alle pensioni dei medici. «Pensate al reparto geriatria, con i medici di 72 anni, più vecchi dei pazienti!», esclama Fiorello.