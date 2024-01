Fiorello a Viva Raidue: "Pensate che Meloni attacca l'opposizione e l'opposizione attacca il Governo... Sembra quasi un Paese normale".

Anche oggi Viva Raidue con Fiorello ha lasciato il segno. Nell'appuntamento satirico con la rassegna stampa, Fiorello ha preso di mira la Premier Meloni, concentrandosi sul recente attacco della politica ai partiti dell'opposizione, Pd e M5S. Con il suo stile ironico, Fiorello ha commentato sarcasticamente: "Pensate che Meloni attacca l'opposizione e l'opposizione attacca il Governo... Sembra quasi un Paese normale".

Il focus si è poi spostato sullo scontro Meloni-Schlein durante il question time sulla sanità, descritto con umorismo dallo showman. Fiorello ha immaginato le due figure politiche sfidarsi con colpi di battute come 'Specchio riflesso!' e 'Non mi hai fatto niente, faccia di serpente!', regalando momenti di comicità in studio.

Ancora sul palco dell'umorismo, Fiorello ha scherzato sul caso Stellantis, l'azienda automobilistica presa di mira dalla Premier per scelte 'anti-Italia'. Tra risate in studio, lo showman ha ipotizzato ironicamente: "I dirigenti negano la Panda Macron, ma secondo me, Meloni vorrebbe la nuova Fiat 508 Balilla".