"Faccende complicate", le surreali inchieste di Valerio Lundini in giro per l’Italia su RaiPlay

Il bello di Valerio Lundini è che non sai mai dove finisce il gioco e dove inizia la realtà. In esclusiva su RaiPlay, sono disponibili 7 nuovi episodi di “Faccende Complicate”, reportage surreali alla maniera di Lundini per riflettere e sorridere su temi anche seri e sempre insoliti.

Nella serie, che in meno di una settimana è entrata nella top ten dei titoli più visti sulla piattaforma di RaiPlay, il conduttore romano porta il giro il pubblico da nord a sud della Penisola raccontando storie che nascono complicate e andando avanti, si complicano ancora di più. “Leggerezza e profondità sono la genialità di Valerio Lundini che con la sua comicità acuminata e sottile ha conquistato il pubblico di ogni età - commenta Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali- Oltre il 45 % della platea di Faccende Complicate infatti ha meno di 45 anni e la fascia sotto i 30 anni è il 30%. La serie racconta situazioni comuni evidenziando realtà anche complesse che coinvolgono i giovani che hanno dimostrato di apprezzare questo prodotto.”

Sette episodi per riflettere e sorridere su temi a volte seri e sempre insoliti, scovati dal comico romano nel suo viaggio in giro per l’Italia, alla ricerca di storie di gente comune. Nelle nuove puntate Lundini incontra Bircide, che nella Milano degli anni ’80 è stato un “paninaro” convinto e con lui riflette sui ragazzi di allora che amavano i fast food e sognavano l’America. A Roma invece, Lundini organizza un appuntamento tra due giovani stranieri che vivono nella Capitale per capire con loro, se la Città Eterna è ancora tra le più romantiche al mondo.