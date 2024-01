"Mare fuori", arriva la quarta stagione tra nuovi e vecchi protagonisti

Ancora pochi giorni e finalmente sapremo se il proiettile uscito dalla pistola di Rosa (Maria Esposito) ha davvero colpito lei, che aveva deciso di togliersi la vita, o uno tra suo padre Salvatore (Raiz) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), che stavano cercando di disarmarla, o nessuno dei tre.

Parliamo di "Mare Fuori", la serie "cult" che ha al centro i ragazzi dell’Istituto Penale per Minori di Napoli di cui stanno per arrivare gli episodi della quarta stagione. L’appuntamento è per giovedì 1° febbraio quando saranno disponibile i primi sei episodi in esclusiva su RaiPlay. Oppure, per chi preferisce la cosiddetta visione lineare, su Rai2 arriveranno i primi due episodi mercoledì 14 febbraio (in prima serata) che saranno seguiti dagli altri 10 nelle successive cinque settimane.

Diverse le sorprese che ci aspettano in questa quarta stagione, diretta da Ivan Silvestrini, a partire dalla presenza di Carmine Guadagno, giovane creator napoletano da quasi un milione di follower su Tik Tok.