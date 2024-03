Da domani approda su Tv2000 il nuovo programma di approfondimento condotto da Antonio Di Bella

Da domani 6 marzo e per ogni mercoledì sera (alle 20.50), Tv2000 trasmetterà il nuovo programma condotto da Antonio Di Bella, chiamato 'Di Bella sul 28'. In questa trasmissione, il giornalista affronterà i temi più importanti della settimana, sia nazionali che internazionali, attraverso interviste, collegamenti in diretta, reportage e sondaggi.

Di Bella ha alle spalle una carriera consolidata principalmente in Rai, che include esperienze come direttore del Tg3, di Rai3, di Rai News e in programmi di approfondimento.