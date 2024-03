A "Listen to me" il giovane imprenditore calabrese Stefano Caccavari e il comico palermitano Alessio Rubino

Si comincia con Luca Buttiglieri, uno dei beauty influencer più seguiti sui social, che ha l’abitudine di truccarsi prima di uscire di casa e auspica che questo diventi possibile anche tra gli uomini; Stefano Caccavari, giovane imprenditore calabrese nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo innovativo contributo rivolto alla valorizzazione del patrimonio territoriale in Calabria"; Alessio Rubino, comico palermitano seguitissimo sui social che ha scoperto il delicato lavoro del suo papà una sera guardando il telegiornale: da allora il suo rapporto con lui è radicalmente cambiato; Beatrice Tassone, fumettista milanese albina e autistica che si definisce una "combo molto interessante" si racconta, con ironia, attraverso i suoi disegni; Francesca Bruni Ercole modella e attrice oversize che - eliminati i filtri per coprire le imperfezioni - si mostra a tutti per quella che è.

Storie di vita e realtà fuori dal comune, capaci di emozionare, ma anche divertire e incuriosire il pubblico, raccontate dai protagonisti, persone qualsiasi, influencer o personaggi del mondo dello spettacolo. Nuovo appuntamento con "Listen to Me" , il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali in onda in seconda serata alle 23.10 su Rai 3 .

E ancora, Arturo Mariani che nasce con una gamba sola, ma non si arrende alla passione per il calcio. Diventa capitano e fondatore della Asd Roma Calcio Amputati e aiuta i ragazzi con disabilità a non arrendersi alle difficoltà; Luca Vullo, professore di gestualità italiana nel mondo che insegna come esprimersi in italiano senza parlare e regala una divertentissima analisi sull'importanza del linguaggio del corpo; Virginia Martelli, psicologa impegnata nell’aiutare i ragazzi ad affrontare l'ecoansia; Andrea Caschetto, conosciuto come "ambasciatore del sorriso" all’età di 15 anni viene operato per un tumore benigno al cervello e dopo questa esperienza aiuta i bambini orfani in luoghi dimenticati del mondo e infine gli Imperfetta Project: tre ragazzi ognuno di loro con una imperfezione e tutti e tre modelli per un’Agenzia "speciale" che vuole scardinare gli stereotipi e pregiudizi legati ai canoni estetici del mondo della moda, celebrando l’importanza delle imperfezioni.