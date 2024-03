Antonio Albanese, Virginia Raffaele e Angelina Mango ospiti di Fazio a "Che tempo che fa"

Domenica 17 marzo 2024 sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio. Ospiti di questa puntata: Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani «Un mondo a parte», nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia; Angelina Mango, vincitrice del 74 Festival di Sanremo con il brano «La noia» - già disco di Platino con oltre 67 milioni di stream audio-video - con cui sta scalando le classifiche viral inglesi e di 25 Paesi europei, e che a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmo, in Svezia.

E ancora: Walter Veltroni, nelle librerie col suo nuovo romanzo «La condanna"; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giulia Nazzicone, oncologa palliativista presso l’Unità operativa di oncologia e geriatria dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma; Aldo Cazzullo; Concita De Gregorio; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Massimo Giannini.