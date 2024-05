Il monologo di Marcello Cesena a Le Iene commuove il web: "Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato"

"Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato" Il monologo di Marcello Cesena ieri a Le Iene ha commosso il web ed è già virale sui social!

Ma chi è Marcello Cesena? E' un comico, attore e regista nato nel 1956 a Genova diventato celebre grazie al personaggio di Jean Claude con la Gialappa's Band. Ieri sera è stata ospite della puntata de Le Iene e il comico si è reso protagonista recitando un monologo motivazionale sugli ostacoli che ha dovuto fronteggiare nel corso del suo percorso professionale. Un'avventura caratterizzata da cadute, porte sbattute in faccia, ma anche tante rivincite.

"Ho cinque anni quando mia madre mi dice che mi cercano per interpretare Mastroianni bambino a teatro, era uno scherzo ma io ci credo, divento pazzo e urlo "Sarò Mastroianni", le maestre preouccupate chiamano mia madre". Inizia così il monologo di Marcello Cesena a Le Iene: "A 20 anni provo a entrare in una scuola di recitazione e alla fine del provino sento che dal buio della platea mi urlano "ma dove vuoi andare con quella voce". É come se mi avessero sparato, torno a casa e crollo in depressione".