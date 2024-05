David di Donatello 2024: il trionfo di Paola Cortellesi. Riondino miglior attore, emoziona Vincenzo Mollica TUTTI I PREMIATI

E' la grande notte dei David di Donatello: grande festa a Cinecittà, luogo per eccellenza della celebrazione del cinema. Ed è la grande notte anche di Paola Cortellesi che vince per la migliore attrice protagonista e per miglior esordio alla regia con "C'è ancora domani". Ma non solo: per lei anche premio Spettatori, sceneggiatura originale, Premio dei Giovani. E poi Emanuela Fanelli, miglior attrice non protagonista sempre di "C'è ancora domani". Un trionfo nella sessantanovesima edizione dei premi in diretta dallo studio 5 di Fellini e da altre location esclusive, in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con le coreografie di Luca Tommassini e moltissimi ospiti. E’ invece Matteo Garrone il miglior regista per il film "Io capitano", premiato da Elena Sofia Ricci. «Questo film racconta le storie di chi non viene ascoltato - spiega il regista romano - è stato fondamentale fare questo film con chi ha vissuto realmente quella odissea contemporanea. Anche sul set ho avuto la fortuna di lavorare con le comparse che avevano fatto quel viaggio e mi aiutavano e mi sono ritrovato spesso a codirigere con loro. Mi sono sentito regista ma anche spettatore», dice ancora Matteo Garrone.

«Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno fatto il film con me, anche gli attori Seydou Sarr e Moustapha Fall - prosegue - e se il film è arrivato così lontano è grazie alla loro interpretazione straordinaria e intensa e vera», dice. Quindi un appello: «Credo che nelle scuole si ora di iniziare a insegnare cinema perchè è importante che arrivi ai giovani».

Miglior attore protagonista a Michele Riondino. Il David di Donatello 2024 per il miglior attore non protagonista va invece a Elio Germano per Palazzina Laf. Il David di Donatello per la miglior fotografia va a Paolo Carnera per Io capitano di Matteo Garrone. "Dedico questo film a tutti i ragazzi che vogliono viaggiare, spero che possano farlo liberamente senza rischiare la vita", dice Carnera. Anche il David di Donatello per il miglior montaggio è andato al film di Garrone e al montatore Marco Spoletini. Mario Martone ha vinto per il miglior documentario per "Laggiù qualcuno mi ama" su Massimo Troisi. Il David di Donatello 2024 per il miglior compositore va ai Subsonica per il film "Adagio" di Stefano Sollima. Il David di Donatello 2024 per la miglior scenografia va ad Andrea Castorina (scenografia) e Valeria Vecellio (arredamento) per il film "Rapito" di Marco Bellocchio. Standing ovation nello studio 5 di Cinecittà per Vincenzo Mollica, premiato con il David speciale per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia.