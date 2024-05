«Effetto Giò», su Rai Gulp una bella storia di sport e di amicizia

Una storia di rinascita attraverso lo sport e l’amicizia nel teen drama italiano «Effetto Giò», in onda da ieri su Rai Gulp tutti i giorni, alle 14.45 e alle 20, e disponibile in boxset su RaiPlay. Venti episodi ideati e prodotti da Simona Ercolani, autrice del soggetto di serie con Angelo Pastore e Olimpia Sales, col focus sull’adolescenza, ma capace di coinvolgere anche il pubblico adulto. Protagonista Giovanna detta Giò (Sofia Migliaccio), quindicenne che da Roma si è trasferita in provincia, a casa dello zio Rino (Erik Tonelli da adulto, Giovanni Papagni da ragazzo), fratello del padre Matteo, scomparso in un incidente stradale con la moglie Laura.

Segnata dal lutto e dai sensi di colpa per non aver saputo aiutare un’amica vittima di bullismo, Giò ha abbandonato la pallavolo, sport che ha fatto conoscere e innamorare i suoi genitori, e trova non poche difficoltà ad integrarsi nel nuovo ambiente. Ma grazie ai suoi nuovi compagni di scuola, si riappropria della sua passione e riprende a giocare. Tramite lo sport recupera anche il rapporto con lo zio, inizialmente piuttosto conflittuale. Nel suo cammino di rinascita, Giò dovrà fare i conti anche con il passato della propria famiglia: frugando tra i ricordi dei genitori, trova delle mini DV degli anni ’90, attraverso le quali rivivrà la loro gioventù sul campo della pallavolo, il loro amore, le loro vittorie e le loro sconfitte, esperienze che lei stessa sta vivendo nel presente. Ad interpretarli in questi flashback Giordano Focchetti e la messinese Giulia Roberto, 18 anni, sorella dell’attore Christian ed interprete di Lia Levi nel docufilm del 2019 «Figli del destino».