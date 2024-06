Svolta lesbo in "Bridgerton", l'autrice conferma: amore tra Francesca e una cugina di John nella quarta stagione

Cominciano a prendere corpo le indiscrezioni sulla svolta gay della prossima stagione di Bridgerton, la popolare serie tv di Netflix prodotta da Shonda Rhimes e adattata da Jess Brownell dai romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza.

E’ stata proprio la Quinn a spiegare quanto notato in una scena di 50 secondi affissa in coda del finale della terza stagione, quando Francesca Bridgerton, da poco sposata, incontra la cugina del marito John, Michaela (Masali Baduza), e le due donne scoprono un’immediata attrazione romantica.

Il cambio di genere nei personaggi

Per i patiti dei romanzi della Quinn c'era una anomalia: in When He Was Wicked, Francesca (Hannah Dodd su Netflix) incontra in effetti un cugino di John, Michael, che diventa poi il suo secondo marito quando il primo muore tragicamente dopo cinque capitoli per un aneurisma al cervello. Il cambio di genere ha provocato la «frustrazione» di alcuni fan ed ecco che l’autrice ha deciso di spiegare l’arcano: «Chi mi conosce sa come mi impegno a far diventare il mondo di Bridgerton più diverso e inclusivo nel passaggio dalla pagina scritta al piccolo schermo», ha scritto la Quinn ammettendo sui suoi profili social che «cambiare il genere di un personaggio è un enorme modifica», e che dunque, quando Jess Brownell l’ha avvicinata proponendole di trasformare Michael in Michaela, lei stessa ha esitato, decidendo alla fine di accettare.