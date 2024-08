"I leoni di Sicilia", la serie evento sull'epopea dei Florio dal 10 settembre in prima visione su Rai1

Rai 1, da martedì 10 settembre in prima serata per 4 settimane, presenta in prima visione la serie pluripremiata «I leoni di Sicilia», diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia - con uno stile al contempo convenzionale e innovativo.