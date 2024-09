X Factor parte alla grande con 729mila spettatori. Prima conduzione di Giorgia: +38% rispetto all'esordio dell'anno scorso

La Furia , Manuel Agnelli e Paola Iezzi ; la prima sfilata di ragazzi alle prese con il primo scoglio dell’anno, quello delle Audizioni . Super risultati anche sui social : la puntata ha raggiunto quasi 297mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+52% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e 311mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+59% rispetto un anno fa). Il programma si è posizionato al primo posto nella Social TV Audience della giornata di ieri, ossia è stato il più discusso della giornata sui social (fonti: Talkwalker , Trends24.in ).

Ottima partenza per X Factor 2024 con alla prima volta alla conduzione Giorgia , che ha registrato 729.000 spettatori e un +38% rispetto all’esordio della scorsa stagione, Sky Uno/+1 e on demand, con uno share del 3.6% e 1.255.000 contatti unici.

Tra gli altri, hanno ottenuto l’accesso al turno successivo il rapper romagnolo Djomi , 22 anni , con la sua versione rap di " Beggin " che ha convinto tutti e 4 i giudici; Jaqueline Branciforte con il suo originalissimo guanto/distorsore vocale usato per presentare " Keep On Running " dei The Spencer Davis Group ; Lorenzo Salvetti , appena 16enne , che ha emozionato il pubblico dell’ Allianz Cloud con la sua versione piano e voce di " Poetica " di Cesare Cremonini ; ancora, l’affollatissima band Dimensione Brama , sul palco in 7 per far conoscere il loro stile che mixa rock, balcanica e teatro canzone tramite il loro arrangiamento di " Love Will Tear Us Apart " dei Joy Division ; Daniela Di Cicco con la sua intima, delicata e applauditissima cover di " Creep " dei Radiohead . Poi ancora Elisa Malpezzi , giovanissima cantante forlivese, che si è esibita con " Bellyache " di Billie Eilish ; Gaia Bianco con la sua versione della hit " TKN " di Rosalia feat. Travis Scott ; Matilda Balconi che ha fatto totalmente sua il classicone " Ma che freddo fa " di Nada ; Claudia Sacco che ha fatto il suo esordio sul palco con " Giudizi Universali " di Samuele Bersani ; Alfredo Bruno , in arte Fiat 131 , con " Chissà se lo sai " di Lucio Dalla .

E infine Audizioni passate anche per il trio The Moonquakes con un sorprendente mash up di "Please Mr. Postman" e "Wipe Out", brani di rispettivamente The Marvelettes e The Surfaris; il duo rap Potara con un coraggioso mash up di "Mi sono innamorato di te/ mi @mi o è f@ke", rispettivamente di Luigi Tenco e thasup; Daniel Gasperini, in arte Danielle, che con la sua attitudine unica ha portato "Sfiorivano le viole" di Rino Gaetano; la cantautrice Giulia Catuogno con il suo inedito "Bandiera", inno femminista che ha conquistato pubblico e giudici.

Settimana prossima, giovedì 19 sempre su Sky e in streaming su NOW, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi torneranno a sedersi sul palco di X Factor 2024 per il secondo episodio di Audizioni, sempre condotte da Giorgia a metà tra palco e backstage.