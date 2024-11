Carlo Conti, il 2 dicembre al Tg1 l'annuncio dei Big di Sanremo

«Lo dirò il 2 dicembre, il cast di Sanremo, al Tg1». Ospite del programma La Conversazione, su RaiPlay, Carlo Conti annuncia la data in cui rivelerà i nomi dei Big in gara al festival 2025. «Dopo le fatiche dello Zecchino d’Oro da Bologna verrò a Roma, nello studio del Tg1, come di abitudine, e dirò i nomi», spiega il conduttore e direttore artistico, a poche ore dalla messa in onda della semifinale di Tale e Quale Show, su Rai1. Quanti sono? «Non si sa», la risposta di Conti con un sorriso. Per presentare le proposte tra i Big c'è ancora tempo fino al 26 novembre. Sono intanto online i brani dei 24 brani dei finalisti di Sanremo Giovani che, a gruppi di 6, si sfideranno da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 nella trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, per accedere prima alla semifinale del 10 dicembre e poi alla finale del 18, Sarà Sanremo, su Rai1, che decreterà le 4 Nuove Proposte di Sanremo 2025.