Sanremo, Conti annuncia: Cattelan co-conduttore della serata finale. Domani inizia "Sanremo Giovani"

«Alessandro Cattelan sarà il co-conduttore della serata finale del sabato al festival di Sanremo». Lo annuncia, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025. «Tu finisci il dopo-festival venerdì. E sabato che vuoi fare? Vieni a fare il co-coduttore sul palco dell’Ariston», scehraza Conti.

Tornano Nuove proposte, selezione come talent

«Inizia domani ufficialmente l’avventura del Festival di Sanremo 2025. Sono felice perchè era una mia fissazione di fare un talent di Sanremo Giovani ed è quello che avremo da domani su Rai 2, quest’anno in seconda serata ma spero che dall’anno prossimo possa passare in prima serata». Lo dice Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo alla conferenza di presentazione di 'Sanremo Giovani', cinque appuntamenti settimanali, da domani in seconda serata su Rai 2, per scoprire i 6 finalisti su 24 concorrenti scelti su 560 candidati che approderanno alla finalissima di Sanremo Giovani. Quattro di loro arriveranno a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo.

Quest’anno per volontà di Carlo Conti torna al festival la categoria delle 'Nuove proposte' che avrà un vincitore nella serata del venerdì all’Ariston. «La mia scelta deriva dall’esperienza delle mie tre edizioni precedenti - spiega Conti - ho voluto dividere di nuovo gli artisti perchè ho avuto la fortuna di avere tra le nuove proposte che sono uscite dai miei Sanremo artisti come Mamhood, Gabbani, Ermal Meta o Irama. Quest’anno abbiamo abbassato l’età da 29 a 26 anni», aggiunge.

'Sanremo Giovani' si svolgerà nella Sala A di Via Asiago con la conduzione di Alessandro Cattelan (a cui sarà affidato anche il dopo-festival) e la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda). La trasmissione sarà anche in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli. «Dieci anni fa non c'era la possibilità di mettere un brano sul web e arrivare primi in classifica. Il Covid inoltre ha permesso a molti ragazzi di rendere pubblica la loro musica suonata magari nella cameretta, quindi abbassare il livello dell’età voleva è proprio per questo, per dire che volevamo proprio i più giovani. Tra i candidati comunque c'erano pochissimi minorenni e nessuno addirittura nei 24». Lo dice ancora Conti spiegando perchè quest’anno le Nuove proposte saranno scelte tra artisti emergenti che avranno al massimo 26 anni.