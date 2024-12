Mimì: io non sono un simbolo ma solo un piccolo cambiamento. parla la vincitrice di XFactor 2025

Diciassette anni e le idee molto chiare. Mimì Caruso, fresca vincitrice di X Factor 2024, originaria del Mali ma cresciuta in Brianza, sa di rappresentare qualcosa di più oltre alla musica. «La mia vittoria? La vivo come una grande responsabilità, ma penso di non essere un simbolo: rappresento piuttosto un piccolo cambiamento. Quando ero piccola, non vedevo afro-italiani in tv: sono molto grata che i bimbi afro-italiani oggi possano capire che si può fare tutto. Sono fiera di essere italiana come lo sono delle mie origini. E sono felice di rappresentare la comunità nera in una luce più tranquilla. Negli ultimi anni si sono fatti passi avanti in Italia, ma ancora non abbastanza: questo è un Paese meraviglioso che però deve guardare anche al futuro».

Allo stesso tempo però non vuole che l’attenzione sia solo sul colore della sua pelle e sulle sue origini. «Se ho paura che la politica possa rovinare tutto questo? Sì, Agli altri vengono fatte domande sulla musica, a me sulla politica. Ma io voglio parlare dei miei progetti», ribadisce Mimì, che ha centrato la vittoria a X Factor sotto la guida del giudice Manuel Agnelli («Mi prende sempre in giro. Dice che tra tre anni io sarò ancora giovane e lui decadente»).