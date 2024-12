Le feste di Natale e Capodanno in televisione, cosa non perdere. Dai classici film Disney ai concerti, ad Alberto Angela

Da non perdere Stanotte a... Roma il 25 che rinnova il sodalizio tra Rai1 e Alberto Angela nella sera di Natale alle ore 21,30 . Lo vedrà attraversare la Capitale di notte, quando il silenzio regna sovrano e appare ancora piu magica. Tra le bellezze e i luoghi simbolo, Castel Sant'Angelo, Campidoglio, Fontana di Trevi, Fontanone del Gianicolo, Foro Romano, Galleria Borghese, Galleria Dora Pamphilij, Isola Tiberina, Pantheon, Piazza Navona e Trinità dei Monti. Ospiti gli attori Edoardo Leo, Emanuela Fanelli e Giancarlo Giannini. Claudio Baglioni canterà in notturna al Colosseo; Tosca omaggerà Gabriella Ferri, mentre Eleonora Abbagnato danzerà alle Terme di Caracalla. Infine, Antonella Ruggiero interpreterà Vacanze romane.

Il 24 , Canale 5, serata-evento con Il Volo - Natale ad Agrigento. Su Italia 1 l’immancabile appuntamento con lo stracult Una poltrona per due. La sera della Vigilia, Rai 3 trasmette Luca, il film d’animazione Disney-Pixar ambientato sulla Riviera ligure, che racconta l’amicizia tra un ragazzo e una creatura marina in grado di trasformarsi in umano. Sempre il 24 dicembre, su Rai 2 va in onda Un Natale Molto Scozzese, una commedia romantica dove una giovane americana eredita un castello in Scozia e riscopre l'amore e la magia delle feste.

Il 23 dicembre su Rai 1 con Antonella Clerici. Ospiti, Gianni Morandi e Stefano De Martino. In collegamento da Roma Alberto Angela e Francesca Fagnani. Un grande spettacolo tra cucina, musica e storia del Natale per celebrare l’inizio delle festività. Arriva per la prima volta in Tv la «Cena di Natale», lunedì 23 dicembre alle 21.15 in diretta su Rai1. Padrona di casa Antonella Clerici, con lei Gianni Morandi e Stefano De Martino.

Mercoledì 25, su Canale 5 dall’Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 32° edizione del Concerto di Natale. In prima serata su Italia 1 il super-classico Miracolo nella 34ª strada; Il giorno di Natale, Rai 2 propone Natale a Biltmore, una storia incentrata su una coppia che ritrova la magia del Natale nella storica tenuta di Biltmore. Su Rai 3 'Il paradiso può attenderè (25 dicembre) di e con Warren Beatty. Su La7 il 25 dicembre in prime time sarà protagonista il capolavoro di Mario Monicelli «Parenti Serpenti», una commedia pungente e attuale. Mentre il 26 dicembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall’Auditorium della sede Rai di Napoli Vincenzo Salemme porta in scena lo spettacolo Natale in casa Cupiello

Il 26 dicembre, Canale 5 trasmette Il conte di Montecristo, una trasposizione cinematografica del classico di Alexandre Dumas con Pierfrancesco favino (niente a che vedere con las serie in arrivo a gennaio su rai1). Per chi ama il romanticismo, il 28 dicembre su Rai 2 arriva Valzer di Natale a Parigi, una storia d’amore ambientata nella città dell’amore sulle note di un valzer natalizio. Il 28 dicembre e il 4 gennaio per la prima volta su Rai 1 in prima serata, spazio al 46mo Festival del Circo di Montecarlo con Serena Autieri. Lunedì 6 gennaio in prima serata su Rai 1 Stefano de Martino e «Affari tuoi. Speciale Lotteria Italia». Infine, il 30 dicembre su Rai 1 sarà possibile godersi Questi fantasmi!, la celebre commedia di Eduardo De Filippo in una versione televisiva ambientata in un palazzo napoletano pieno di presenze misteriose.

La serata del 31 dicembre, in attesa della mezzanotte e subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate, per festeggiare il nuovo anno la diretta su Rai1 L’anno che verrà condotta da Marco Liorni da Reggio Calabria, tanti ospiti attesi. Canale 5 da Catania, con la coppia Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, conduce Capodanno in Musica. A seguire, in remake diretto da Steven Spielberg di West Side Story. Su La7 sopo il messaggio del presidente della repubblica, imperdibile maratona di grandi classici con tre pellicole che hanno segnato la storia della settima arte: «Indovina chi viene a cena», «Sabrina» e "Caccia al ladro».

Per il cinema, su Rai 1 in prima serata due live action Disney: «Aladdin» (27 dicembre) e «Cenerentola» (3 gennaio), e poi, in prima visione «Togo. Una grande amicizia», le avventure di un husky fra i ghiacci dell’Alaska, l’1 gennaio. Anche Sky Il grande cinema delle feste propone Wonka il 25 dicembre su Sky Cinema Uno, il film per tutta la famiglia con protagonista Timothée Chalamet, Come far litigare mamma e papà - il 26 dicembre su Sky Cinema Uno - e il 1° gennaio il secondo capitolo del franchise campione di incassi Dune - parte due su Sky Cinema Uno; il ritorno del Guerriero Dragone con Kung fu Panda 4 sabato 4 gennaio su Sky Cinema Uno, mentre il giorno dell’Epifania.