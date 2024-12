La vigilia di Natale su Rai1 suonerà "Nella Memoria di Giovanni Paolo II". Dirige il maestro calabrese Arlia

La Vigilia di Natale in seconda serata su Raiuno torna l’appuntamento con la XX edizione dell'evento "Nella Memoria di Giovanni Paolo II", quest’anno dedicato al Giubileo 2025 con il tema Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco: Luoghi di Speranza.

Condotto da Domenico Gareri e Arianna Ciampoli nella splendida cornice del Palazzo Lateranense, il programma sarà un viaggio emozionante tra passato e futuro, guidato dalle parole e dagli insegnamenti di due pontefici che hanno segnato la storia della Chiesa e del mondo. Le parole e i gesti di Giovanni Paolo II hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di milioni di persone, e oggi quelle radici di speranza trovano nuova linfa nel pontificato di Papa Francesco. La speranza è il cuore del Giubileo 2025, indetto con la Bolla Spes non confundit. In un mondo che corre sempre più veloce, questo evento diventa un invito a fermarsi, riflettere e riscoprire il valore profondo di parole come pace, perdono, incontro, armonia. Il programma ci porterà alla scoperta di tre luoghi di speranza, simboli di rinascita umana, ambientale ed economica. Un viaggio tra memoria e prospettiva, che intreccia la visione profetica di Giovanni Paolo II con gli impegni e i temi centrali del pontificato di Papa Francesco: la cura dell’ambiente, la rinascita delle persone, la vicinanza ai poveri e la costruzione di ponti di pace.