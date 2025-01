Ascolti tv, in 8 milioni brindano su Rai1 con "L'Anno che verrà" da Reggio Calabria

Rai 1 si conferma rete leader anche l'ultimo giorno dell’anno. Anche con questa edizione il Capodanno in tv, prodotto dalla direzione Intrattenimento prime time, è risultato il programma più visto dagli italiani per salutare il nuovo anno: L’anno che verrà, in onda per il secondo anno dalla Calabria, dalla centralissima Piazza Indipendenza a Reggio Calabria, e condotto per la prima volta da Marco Liorni, è stato il programma più visto dell’ultima sera del 2024. Sono stati in media 5 milioni 383mila i telespettatori sintonizzati su Rai 1 con 36.79% di share; allo scoccare della mezzanotte, oltre la metà della platea televisiva (8 milioni 15mila telespettatori pari al 52.62% di share) era sintonizzata sulla prima rete Rai per brindare al nuovo anno (alle 23.58 il picco, con 8 milioni 29mila spettatori).

Altissima - sottolinea una nota di Viale Mazzini - anche la presenza di pubblico oltre la mezzanotte con il 33.62% e 2 milioni 843mila telespettatori per la seconda parte, fino all’1.36 e il 28.34% di share (1 milione 911mila telespettatori) per L’Anno che verrà Buonanotte, ultima porzione di spettacolo fino all’1.54 dell’1 gennaio. «Rai 1 si conferma la prima scelta degli italiani per aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. Marco ha condotto la serata in maniera impeccabile, con brio e eleganza senza mai andare sopra le righe. Un volto rassicurante che da anni entra nelle case delle famiglie con estremo garbo e che riesce a comunicare con più generazioni», commenta il direttore di Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. «È stata una festa che la Rai insieme alla città di Reggio Calabria e alla regione Calabria, grazie alla convenzione siglata da Rai Com, ha voluto dedicare a tutta la famiglia: la grande partecipazione di piazza conferma la bontà della scelta autorale, con la presenza di tanti artisti amati da più generazioni. Un evento inclusivo anche per i temi trattati. Grazie poi alla collaborazione di Rai Radio1, RaiPlay, e Rai Italia L’Anno che verrà ha raggiunto diversi pubblici in diversi momenti. Corollario dell’evento l’imponente impianto scenico a cura di Direzione Produzione Tv-Centro Produzione Tv di Napoli, a cui va un grazie, cosi come alla squadra Rai capitanata dalla vice direttrice Raffaela Sallustio».