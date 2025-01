Record stagionale per Fabio Fazio con Papa Francesco in collegamento e l'intervista a Cecilia Sala: 12% di share

Che tempo che fa ha però superato sia la soap turca Tradimento, trasmessa da Canale 5 con 1 milione 886 mila spettatori e l’11,3% di share, che Report con 1 milione 458 mila spettatori e il 7,8%. Il programma condotto da Fazio è stato anche il più commentato sui social, superando le 420 mila interazioni. Il talk ha fatto registrare picchi di 3 milioni di spettatori e del 14% di share. L’intervista a Papa Francesco, che ha parlato di numerosi temi compresi l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e la tregua a Gaza, è andata in onda dalle 21 circa ed è durata 50 minuti, venendo vista in media da 2 milioni e 600 mila spettatori e avvicinandosi al 13% di share.

Il programma condotto da Fabio Fazio ha portato così il Nove a essere la seconda rete più vista in prima serata. Non si tratta, però, del primato assoluto della trasmissione da quando, a partire cioè dall’autunno 2023, ha lasciato la Rai: una puntata con ospite Chiara Ferragni nella scorsa stagione aveva raggiunto, infatti, quasi 3 milioni di spettatori con il 14% di share. La serata è stata vinta comunque da Rai1 con la serie Mina Settembre 3 che raggiunto 4 milioni 342 mila spettatori e il 24,2% di share.

Record stagionale per Che Tempo Che Fa che, con Papa Francesco in collegamento e la prima intervista televisiva di Cecilia Sala dopo la detenzione in Iran, ha registrato a 2 milioni 453 mila telespettatori nella prima parte con il 12,1% di share, 958 mila con l’8% ne Il Tavolo e ancora prima 1 milione 856 mila con il 9,07% nella presentazione.

Non è la prima volta che il Papa è ospite di Fazio. Nella passata stagione, il 14 gennaio 2024, la puntata aveva ottenuto 2 milioni 641 mila spettatori con il 13% di share nella prima parte e 1 milione e 266 mila spettatori con il 9,6% nella parte de Il Tavolo.

L’intervista al Pontefice aveva raggiunto in quel caso 3 milioni di spettatori con il 14,2% di share. Numeri non paragonabili a quelli totalizzati nella prima intervista a Papa Francesco nel febbraio del 2022, quando la trasmissione, in onda su Rai3, realizzava in media ascolti molto superiori ad oggi. In quel caso la puntata fece registrare 6 milioni 731 mila spettatori con uno share del 25,4%, record storico della trasmissione. Il colloquio con Bergoglio, in particolare, raggiunse ben 8 milioni di spettatori con quasi il 30% di share.