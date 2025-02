Ad “Affari tuoi” la storia di Gianfranco Molinaro da Lamezia: dall'incidente che gli ha cambiato la vita alla vincita di 40mila euro!

Gianfranco Molinaro da Lamezia ha una storia da raccontare e lo ha fatto alla Rai, nell'antipasto della prima serata, durante Affari tuoi. Ha partecipato al gioco condotto da Stefano De Martino ed è tornato a casa con un bottino da 4omila euro. Nel suo pacco, in realtà, di “dollari” ce n'era qualcuno in più (75mila) ma il ragazzo calabrese, accompagnato dal padre Antonio, non se l'è sentita di rinunciare alla proposta del “dottore”. La sua, come ha raccontato in tv, è stata una vita che rischiava di essere segnata per sempre da un incidente stradale: un'auto gli ha tagliato la strada mandando la sua moto sull'asfalto. Oggi, però, può sorridere il personal trainer lametino che ha portato a casa 40mila euro.