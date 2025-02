Sorpresa in diretta: i gemelli dei Cugini di Campagna tirano la torta in faccia a Caterina Balivo!

Un finale di puntata decisamente inaspettato quello andato in onda a "La Volta Buona", il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Ospiti della trasmissione erano i Cugini di Campagna, storica band italiana, accorsi in studio per festeggiare il compleanno dei gemelli Ivano e Silvano Michetti, insieme agli altri componenti del gruppo e alle loro mogli.

La puntata si stava concludendo in un clima di festa quando Caterina Balivo, con il sorriso sulle labbra, ha annunciato: "Ora questa torta ce la mangiamo tutti insieme". Ma a quel punto è accaduto l'imprevedibile: i gemelli Michetti, tra le risate generali, hanno preso la torta e l'hanno lanciata in faccia alla conduttrice, scatenando il divertimento (e lo stupore) del pubblico e degli ospiti presenti.

Caterina Balivo, colpita in pieno, ha reagito con ironia, cercando di mantenere la calma nonostante l'evidente sorpresa. Il momento esilarante è subito diventato virale sui social, con molti utenti che hanno commentato la scena tra chi l’ha trovata divertente e chi, invece, ha giudicato il gesto un po’ sopra le righe.