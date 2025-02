Arriva Mare Fuori 5 tra conferme e novità e un film prequel. Ecco il trailer

La co-produzione Picomedia e Rai Fiction , in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 su RaiPlay , l’intero box set dal 26 ), è stata presentata a Roma al circolo sportivo Rai di Tor di Quinto . La direttrice di Rai Fiction , Maria Pia Ammirati , ha sottolineato: « Cominciamo da dove abbiamo lasciato , è una storia infinita . Un racconto italiano ma universale : ha un’ attenzione anche dall’estero . A Londra ancora mi hanno chiesto di Mare Fuori , ma come avete fatto: è un fenomeno su RaiPlay , ma ha avuto dei risultati anche su la tv generalista ».

Il produttore Roberto Sessa ha tenuto a evidenziare: «È un viaggio senza precedenti in Europa, abbiamo prodotto in tutto 62 episodi. Solo Élite di Netflix, con 8 stagioni, ne ha fatti 64». Il produttore di Picomedia ha quindi ricordato: «Le prime due stagioni su Rai 2 hanno fatto la rete protagonista; poi nell’estate 2022 Mare Fuori è andata le prime due stagioni su Netflix ed è scoppiato il fenomeno, diventando la serie tv più vista. Nel febbraio 2023 Netflix ha lasciato il testimone a RaiPlay e lì ha totalizzato 150 milioni di visualizzazioni per la terza, idem per la quarta».