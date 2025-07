Le origini del clown assassino di «It». Un prequel a ottobre

L’origine di una delle vicende più terrificanti della storia letteraria e cinematografica in «It: Welcome to Derry», attesissimo prequel di «It» – in esclusiva da ottobre su Sky e NowTv – di cui è stato rilasciato il nuovo teaser trailer ufficiale in italiano, a poche ore dall’anteprima statunitense al San Diego Comic-Con.

Ambientata nell’universo narrativo dei film di Andy Muschietti tratti all’omonimo romanzo cult di Stephen King (2017 e 2019), la serie è diretta in gran parte dal regista argentino, che l’ha sviluppata e prodotta con la sorella Barbara e Jason Fuchs, showrunner assieme a Brad Caleb Kane e autore del primo episodio, di cui a San Diego sono stati mostrati i dieci minuti iniziali. Basata sull’interludio del testo originale, «It:Welcome to Derry» racconterà le origini di Pennywise, il demone vestito da clown che nel 1962 semina morte nella cittadina del Maine – ricostruita in Canada fra Toronto, Hamilton e Port Hope – nutrendosi di paura e follia e adescando le sue vittime, soprattutto tra i bambini, sotto le sembianze più diverse.

Nella trama l’inaugurazione del Black Spot, locale clandestino frequentato da una clientela afroamericana, e il suo incendio saranno gli eventi principali attorno a cui si snoderanno molte storie, come dichiarato in passato dagli stessi Muschietti. Situazioni terrificanti, bambini in pericolo e misteri da svelare, tra vecchi e nuovi personaggi, gli elementi del nuovo capitolo, in cui Pennywise è interpretato ancora una volta dall’attore svedese Bill Skarsgård, affiancato da un cast che comprende Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar, Stephen Rider, la star Madeleine Stowe e Rudy Mancuso. Nella serie anche Chris Chalk, volto di Lucius Fox in «Gotham», nei panni di Dick Harroland, proprietario dell’Overlook Hotel di «Shining» (altro romanzo cult di King), interpretato nel film di Stanley Kubrick dal cantante e attore Scatman Crothers.

«It:Welcome to Derry» è prodotta da HBO e Warner Bros. Television con la Double Dream di Andy e Barbara Muschietti.