E' morta Marina Donato, autrice tv e compagna di vita di Corrado

Ha lavorato alla nuova edizione della Corrida , in onda sul Nove, fino all’ultimo giorno: «Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole», sospira Amadeus . «Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre. Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l'immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato». Marina « portava avanti l’eredità di Corrado », «ma non viveva nel passato, si proiettava nel futuro : era bello parlare con lei anche di progetti. Ecco perché la notizia della morte è ancora più inaspettata».

Produttrice e autrice di programmi popolari come 'La Corrida' , 'Forum' , 'Il pranzo è servito' , 'La Prova del cuoco' , vedova del celebre presentatore televisivo Corrado Mantoni , Marina Donato è morta la scorsa notte all’età di 76 anni a Roma. Si è spenta al policlinico Umberto I dove è stata trasportata in seguito a un improvviso malore che si è rivelato fatale.

Marina Donato e Corrado avevano 25 anni di differenza (lei 24 e lui 49) quando è iniziata la loro relazione: si erano sposati il 27 giugno del 1996, dopo 23 anni di convivenza, con una cerimonia officiata da Francesco Rutelli, con pochissimi invitati tra i quali Silvio Berlusconi che aveva strappato il conduttore alla Rai. È sempre stata al suo fianco, fino alla sua morte l’8 giugno del 1999. Poi ha continuato la sua attività di produttrice televisiva.

Nata a Roma il 4 luglio 1949, Marina Donato si avvicina al mondo dello spettacolo giovanissima: nel 1972 inizia a lavorare come segretaria di redazione in un periodico cattolico e nel 1973 la collaborazione con Corrado in una società di organizzazione di spettacoli itineranti.

Nel 1982 inizia così il suo percorso in tv come produttrice esecutiva per 'Il pranzo è servito' per più di duemila puntate (1982–1992), oltre che per 'La cena è servita' (1992–93). Nel 1985 è produttrice esecutiva di 'Buona Domenica' con Corrado e Maurizio Costanzo; nel 1987 inizia, sempre come produttrice esecutiva, la serie delle 10 edizioni della 'Corrida', per diventare poi coautrice negli anni a seguire.