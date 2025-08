“Portobello”, in dieci episodi l’odissea di Enzo Tortora. La serie sulla nuova piattaforma Hbo Max

Una delle pagine più drammatiche della storia giudiziaria italiana rivive in “Portobello”, l’attesissima serie in dieci episodi di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora, in anteprima fuori concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Prima serie italiana di Hbo Max – la piattaforma Warner Bros Discovery che farà ingresso nel nostro Paese dal 2026 – e prima regia televisiva dello stesso Bellocchio, racconta l’odissea legale e umana del conduttore genovese, volto amato della popolare trasmissione Rai “Portobello”, nominato Commendatore della Repubblica dal Presidente Sandro Pertini. In seguito alle dichiarazioni dei pregiudicati Giovanni Pandico, Giovanni Melluso e Pasquale Barra, Tortora viene arrestato il 17 giugno 1983 all’Hotel Plaza di Roma, in via del Corso, con l’accusa di traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di stampo camorristico. Sarà l’inizio di un calvario che distruggerà per sempre la sua vita. Assolto con formula piena nel 1986 e tornato a “Portobello”, pronuncia in diretta tv la celebre frase “Dove eravamo rimasti?”. Ma ormai provato nel fisico e nello spirito, morirà il 18 maggio 1988.

A dargli volto l’attore Fabrizio Gifuni, che torna a collaborare con Bellocchio dopo l’acclamata interpretazione di Aldo Moro in “Esterno Notte”. Lo affiancano Lino Musella, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi, Carlotta Gamba, Salvatore D’Onofrio e Romana Maggiora Vergano, nuovamente al fianco di Gifuni dopo il film “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, presentato lo scorso anno proprio a Venezia. Nel cast anche gli attori palermitani Fausto Russo Alesi – già interprete per Bellocchio di Giovanni Falcone ne “Il traditore” e Francesco Cossiga in “Esterno Notte” – Gabriele Cicirello (“Spaccaossa”, “L’abbaglio”) e Carlo Calderone (“Incastrati 2”, “Il Patriarca”). Scritta dal regista con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, “Portobello” è prodotta da Our Films (gruppo Mediawan) e Kavac Film, in coproduzione con Arte France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures (gruppo Freman).