"Estate a Colori" il programma, ideato e condotto da Alessandra Costanza va in onda oggi su Rto alle 15.15 ed in replica alle 23.15. La radio, migliore compagna dell'estate, è il tema di questa puntata girata all' Addaura a Palermo. Protagonisti della trasmissione l'attrice Stefania Brandeburgo, lo speaker radiofonico Beppe Palmigiano ed il dj set di Pier Avellino e Giacomo Maniaci.