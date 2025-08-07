«Untamed»: su Netflix un assassinio nel parco americano

Una comunità rurale apparentemente tranquilla diventa teatro di un brutale e misterioso omicidio, che sembra coinvolgere l’intero paese, in «Untamed», sei episodi disponibili su Netflix.

Vicenda neo-western con risvolti thriller e un’ambientazione inusuale, è ideata e scritta da Mark L. Smith, autore di “The Revenant” e “Twisters”, con la figlia Elle. I due sono anche produttori esecutivi assieme all’attore australiano Eric Bana (“Hulk” e “Munich”), protagonista assieme al neozelandese Sam Neill (“Jurassic Park”).

Nella miniserie le due star di Hollywood sono Kyle Turner e Paul Souter, sceriffi del National Parks Service, che quotidianamente lavorano per far rispettare la legge nel Parco Nazionale di Yosemite, il terzo più grande della California. Chiamati ad indagare su un caso di morte violenta, si rendono presto conto di dover iniziare a cercare il possibile assassino (o i sospettati) nella loro tranquilla comunità rurale, in un crescendo di tensione, rivelazioni e colpi di scena. Una storia misteriosa e intrigante che promette di far rimanere incollato allo schermo lo spettatore sino alla fine. Kyle in particolare dovrà indagare nel suo stesso passato per risolvere una morte il cui movente non è ancora chiaro.

Commissionata a Smith da Netflix, che l’aveva annunciata nel marzo 2024, la serie è stata girata a Vancouver, in Canada, nel mese di giugno, quando è stato confermato il coinvolgimento di Neill e degli altri interpreti: Rosemarie DeWitt (co-protagonista del recente horror “Smile 2”) nei panni del personaggio di Jill Bodwin; Wilson Bethel (l’antagonista Bullseye della serie “Daredevil”) in quelli di Shane Maguire, e, infine, Lily Santiago (Naya Vasquez). Le riprese, che hanno toccato anche il Chip Kerr Park di Port Moody, si sono concluse nel mese di settembre. “Untamed” è realizzata da Warner Bros. Television e John Wells Productions con Netflix Studios e le case di produzione Escape Artists Entertainment, Bee Holder e Syndicate Entertainment.