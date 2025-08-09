La serie «Young Millionaires»: che succede se 4 ragazzini vincono 17 milioni?

Esiste un’età per gestire grosse somme di denaro che la fortuna e il caso mettono sul nostro cammino? A questa domanda cerca di rispondere il teen drama «Young Millionaires», otto episodi disponibili su Netflix dal 13 agosto, dopo la presentazione dello scorso anno al Festival de la Fiction de La Rochelle, importante manifestazione dedicata alle produzioni francesi.

Dopo aver raccontato un imprenditore fallito diventato proprietario di un coffee shop di marijuana in «Altro che caffè», sempre per Netflix (2019-2021), l’attore e regista parigino Igor Gotesman – visto in «Parlami di te» e «Il profumo dell’oro» – scrive e dirige la vicenda di Samia (Malou Khebizi), Léo (Abraham Wapler), David (Calixte Broisin-Doutaz) e Jess (Sara Gançarski), quattro amici inseparabili di 17 anni, la cui esistenza cambia quando un venerdì 13, giorno della sfortuna per eccellenza, vincono un jackpot di 17 milioni di euro alla lotteria. Una somma da capogiro che li porterà a vivere una vita di lusso e divertimento, tra soldi facili, yacht e una libertà troppo inebriante per essere vera. E, come spesso accade in situazione così inaspettate, presto emerge il rovescio della medaglia. Ancora minorenni, i quattro ragazzi non possono infatti incassare il premio, e per farlo sono costretti a coinvolgere l’amica maggiorenne Victoire (Jeanne Boudier). Quello che sembra un colpo di fortuna si trasformerà così in un peso difficile da gestire che metterà i ragazzi in pericolo.

Sospesa fra dramma e toni leggeri, «Young Millionaires» è ambientata a Marsiglia, dove è stata interamente girata da luglio a ottobre 2024, toccando location iconiche della città come i quartieri Camas e Vaubam, il lungomare Corniche Kennedy e la penisola del Malmousque. Tutto marsigliese anche il cast di giovani protagonisti, visti in altri film e serie tv nazionali ed internazionali (Wapler ha partecipato a «Star Wars: Andor», prequel di «Rogue One»). La serie è prodotta da Five Dogs, società fondata nel 2018 da Gotesman con il produttore Jérôme Cendron, che ne è l’attuale presidente.