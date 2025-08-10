«Il Mostro» da Firenze a caccia del serial killer, il 22 ottobre su Netflix

Uno dei più inquietanti misteri della storia italiana al centro de «Il Mostro», quattro episodi diretti da Stefano Sollima, dal 22 ottobre su Netflix, in coincidenza con i dieci anni del debutto della piattaforma streaming nel nostro Paese. In programma tra i lavori fuori concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, la serie, creata dal regista con Leonardo Fasoli («Gomorra»), è incentrata sulla figura del Mostro di Firenze, il primo e più brutale serial killer mai apparso in Italia. Otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985, diciassette anni di terrore e la stessa arma, una Beretta Calibro 22, divenuta uno degli elementi cardine al centro delle più lunghe e complesse indagini della giustizia nazionale, a tutt’oggi senza risposta.

Attraverso una ricostruzione storica basata su procedimenti e indagini ancora in corso, «Il Mostro» racconta dei vari sospettati degli efferati delitti, i “possibili mostri”, abbracciando il loro punto di vista, perché, come sostengono gli autori, il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque. Location delle riprese, oltre a Firenze – in particolare Piazza San Firenze (nel centro storico della città), il Cimitero di Trespiano e l’ex Corte di Appello – i Comuni di Signa, Mercatale Val di Pesa, San Casciano in Val di Pesa e Campi Bisenzio. Altre riprese nel Lazio, a Testa di Lepre (frazione di Fiumicino), Ronciglione e alcune zone della Tuscia.

Per dar volto ai protagonisti, Sollima ha puntato su giovani attori con esperienze in diversi settori artistici (teatro, cinema e tv). Li ha individuati in Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giordano Mannu e Giacomo Fadda, quest’ultimo anche nel cast del “Don Chisciotte” di Fabio Segatori girato tra Messina, la Calabria e il Molise, prossimamente al cinema. Completa il cast Antonio Tintis, visto nelle fiction “Callas e Onassis”, “La strada di casa” e “L’Isola di Pietro”. La serie è prodotta da Sollima con Lorenzo Mieli e Gina Gardini per The Apartment (Gruppo Fremantle) e AlterEgo.