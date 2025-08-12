«Alien Pianeta Terra», è il momento del prequel. Da domani su Disney+

Nel 1979 «Alien» di Ridley Scott portò sullo schermo un originale mix di horror e fantascienza, dando vita ad una delle saghe più longeve della storia del cinema e a un nuovo mostro cult, lo Xenomorfo. Oggi la narrazione prosegue con l’attesissima serie prequel «Alien: Pianeta Terra», da domani su Disney+, a ventiquattr’ore dal debutto americano su FX e FX on Hulu. Creata dall’autore di «Fargo» e «Legion» Noah Hawley con la produzione esecutiva dello stesso Scott, la serie racconta in otto episodi l’arrivo sulla Terra dei terribili alieni, due anni prima degli eventi trattati nel primo capitolo. Siamo infatti nel 2120 e la nave di ricerca spaziale Maginot si schianta sulla città futuristica Prodigi City. Un gruppo di soldati tattici scopre che l’imbarcazione contiene al suo interno forme di vita provenienti dagli angoli più oscuri della galassia, trovandosi così in mezzo ad una situazione complessa e pericolosa.

Nel gruppo c’è anche Wendy (Sydney Chandler), sorella del soldato CJ detto Hermit (Alex Lawther), una bambina malata terminale la cui coscienza viene trasferita nel corpo sintetico di una giovane donna e che si troverà a vivere un’esperienza più grande di lei. A peggiorare la situazione, la rivalità tra le spietate corporazioni interplanetarie Weyland-Yutani (già nei film della saga) e Prodigy, che detiene il controllo sulla città.

«Alien:Pianeta Terra» è stata annunciata a febbraio 2019. Dopo più di un anno, a dicembre 2020, la notizia del coinvolgimento di Hawley e Scott. Travagliata la lavorazione, con l’inizio delle riprese previsto a marzo 2022 e slittato a luglio 2023 a causa della pandemia da Covid-19. La prima tranche di lavorazione era stata realizzata in Tailandia senza il cast americano per lo sciopero degli attori ad Hollywood, che ne ha bloccato la lavorazione anche in un secondo momento. Le riprese si sono concluse definitivamente tra aprile e metà luglio 2024.

Nel cast ci sono anche Babou Ceesay (il cyborg Morrow) e la star Timothy Olyphant (Kirsh, essere sintetico mentore di Wendy). La serie è realizzata da FX Productions, 20th Television e Scott Free Productions con 26 Keys Productions.